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AFAD'dan Afganistan'da insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

AFAD'dan Afganistan'da insani yardım

KABİL (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 3 bin 600 aileye insani yardım yaptı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu ve TİKA Herat Koordinatörlüğü iş birliğinde hazırlanan yardım paketleri, ülkenin Herat, Cüzcan, Belh ve Kunduz vilayetlerindeki yoksul ailelere teslim edildi.

Mezar-ı Şerif kentindeki sığınmacılar kampındaki yardım dağıtım törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mustafa Çapraz, AFAD uzmanları Cemil Özel ve Cem Vural katıldı.

Burada konuşan Çapraz, Türkiye devletinin tüm STK'larıyla daha önce de olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağını söyledi.

Türkiye ve Afganistan halkları arasında çok eskilere dayanan bir dostluk bağının bulunduğunu ifade eden Çapraz, bu bağı daha da güçlendirmek gelecek nesillerin görevi olduğunu belirtti.

AFAD uzmanı Özel de AFAD olarak Afganistan genelinde 3 bin 600 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.

Pirinç, sıvı yağ, toz şeker, çay, makarna, kuru fasülye ve sudan oluşan yardım paketlerin muhtaç olan ailelere teslim ettiklerini dile getiren Özel, bu yardımların maliyetinin 150 bin 000 dolar olduğunu vurguladı.

Özel, AFAD olarak bundan sonra da Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürmeyi düşündüklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan

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