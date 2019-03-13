AFAD'dan Afrin'e gıda yardımı

AFRİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de yaklaşık 3 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

AFAD, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül ve Şerran beldelerine bağlı Akanlı, Çarkanlı, Şaltah ve Meydanki köylerinde 485 gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri bulunan yardım kolileri yaklaşık 3 bin kişinin aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

AFAD, 8 yılını doldurmak üzere olan Suriye iç savaşının başından bu yana insani, lojistik ve arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

