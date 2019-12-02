AFAD'dan "bina güvenliği" uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) vatandaşları, binalarının yapı güvenliğiyle ilgili olası risklerini incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturma ve çalışmaları konusunda uyardı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı Projesi", 6'ncı ayına giriyor. Bir yıl boyunca her ay bir başka konunun işleneceği projenin aralık ayı teması ise "bina güvenliği" olarak belirlendi.

"Bina güvenliği" temasıyla vatandaşlara, binalarının yapı güvenliğiyle ilgili olası riskleri incelemeleri ve sadece güvenliğinden emin oldukları binalarda oturma ve çalışmaları çağrısı yapıldı.

Afet olduğunda binanın sağlam olmasının, büyüklüğü, manzarası ve konumu gibi ikincil özelliklerden çok daha hayati öneme sahip olduğundan vatandaşların, ev ve iş yerlerinin hem yapı güvenliğini hem de bir afet durumunda içerisinde oluşabilecek riskleri incelemesi gerekiyor.

- Yapı ve iskan ruhsatı binanın sağlamlığında önemli bir gösterge