AFAD’dan Denizli’de fırtına uyarısı

Denizli İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan uyarıda kentte bugün fırtına uyarısında bulundu.
AFAD, bugün Denizli’de 11.00-19.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın saatte 50-70 yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunan AFAD, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara dikkat çekti.
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