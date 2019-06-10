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AFAD'dan Denizli'de sel uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Meteoroloji verilerine göre, kentte sel uyarısı yaptı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Meteoroloji verilerine göre, kentte sel uyarısı yaptı.
AFAD'dan yapılan uyarıda, özelikle bugün saat 19.00 ile 21.00 arasında Denizli'de kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AFAD İl Müdürü Ali Etiz, yağışlarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı bütün ekipleriyle hazır beklediklerini ifade ederek, "Bu tür yaz yağmurlarında 24 saatte yağacak olan yağmur, 1 saat içinde yağabiliyor. Bunlar da çeşitli olumsuzlara neden oluyor. Biz de bütün ekiplerimizle hazır bekliyoruz" dedi.

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