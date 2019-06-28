HABER

AFAD'dan "drone" destekli hayvan arama operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:26 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, AFAD ekiplerinin "drone" destekli arama çalışması sonucunda dağlık alanda kaybolan 13 büyükbaş hayvandan 9'u kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, AFAD ekiplerinin drone destekli arama çalışması sonucu, dağlık alanda kaybolan 13 büyükbaş hayvandan 9'u bulundu.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayan Hüseyin Tarakçı, 13 büyükbaş hayvanının Pazarçayırı dağlık alanında kaybolduğunu, gece vahşi hayvanların zarar vermesinden korktuğunu bildirerek, yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, jandarma ile bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD ekibi, hayvanların sahibi ve yakınlarının da destek olduğu çalışma kapsamında, sarp ve ağaçlık alanda "drone" ile havadan tarama yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda 9 ineğe ulaşıldı.

Kaybolan diğer hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
İki asırdır aynı sistemle üretiliyorİki asırdır aynı sistemle üretiliyor
Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri dalgıçlık yaptıSu patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri dalgıçlık yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD haycan kurtarma Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa'da yakalandılar!

Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu, 77 bin 900 başvuruyu sonuçlandırdı

Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP il binasında kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

"Sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.