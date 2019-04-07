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AFAD'dan "Dünya Sağlık Günü" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:23 | Son Güncelleme

AFAD: - "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"#DünyaSağlıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, AFAD ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş Hastanesi'nde sunduğu sağlık hizmetlerini anlatan afişe de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Myanmar

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