Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sundukları sağlık hizmetlerine devam ettiklerini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Myanmar'daki katliamdan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı mülteciler için Sağlık Bakanlığı işbirliği ile sunduğumuz sağlık hizmetlerine devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"#DünyaSağlıkGünü" etiketiyle yapılan paylaşımda, AFAD ve Sağlık Bakanlığının Bangladeş Hastanesi'nde sunduğu sağlık hizmetlerini anlatan afişe de yer verildi.

