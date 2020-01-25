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AFAD'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:47 | Son Güncelleme

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

AFAD'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası

ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem nedeniyle depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi ve talepte bulunduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, yardımların AFAD koordinesinde yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, yardımda bulunmak isteyenler için hesap numaraları paylaşıldı. Ayrıca SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşların 'DEPREM' yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlara 10 TL bağışta bulunabileceği ifade edildi.

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