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AFAD’dan gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurum ve kuruluşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta araçta sıkışanlara müdahale ederken, Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) timleri ve diğer güvenlik ekipleri, nükleer saldırı sonucu oluşan sızıntı alanında güvenlik koridoru oluşturdu.
Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kampüsünde saha ve masa başı tatbikatı yapıldı. Tatbikata Diyarbakır, Batman ve Mardin’den 188 görevli, 13 kurum, 37 araç ve 2 arama kurtarma köpeği katıldı. Tatbikat gereği, AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) timleri ve diğer güvenlik ekipleri, nükleer saldırı sonucu oluşan sızıntı alanında güvenlik koridoru oluşturdu. Daha sonra depremin ardından enkazdan yaralı kurtarma, olay yerinde gaz sızıntısı ve elektrik kaçağı tespit çalışması, depremde yığınların arasında kalan vatandaşların yakınlarının bölgeden uzaklaştırılması, güvenlik önlemlerinin alınması, personelin ve vatandaşların ihtiyaçları için geri hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi senaryoları uygulandı. Tatbikat gereği, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışma olayına AFAD, polis, itfaiye, UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri müdahale ederek yaralıları kurtardı.

Tüm kurumlarla eş güdümlü çalışma yapıldı
Tatbikat hakkında bilgi veren AFAD saha koordinatörü Akşit Dayı, afetlere müdahale amacıyla Türkiye Afet Planı’nın hazırlandığını söyledi. Dayı, "Daha sonra bu plan doğrultusunda tüm iller kendi tatbikatlarını yerel bazda hazırladı. Diyarbakır Afet Müdahale Planımız doğrultusunda bugün sahada ve masa başında Diyarbakır tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber ortak istişare ve eş güdümlü çalışma tatbikatını gerçekleştirdik. Tatbikatımızda 7 enjeksiyon kullanıldı. Bunlarda trafik kazası, kimyasal biyolojik nükleer alanlara müdahale tatbikatı. Üst katlardan mahsur kalan kişilerin kurtarılması ve depremde yıkıntılar arasında kurtarılan kişilere müdahalesi. Onun dışında afetlerden sonra meydana gelebilecek hasar onarım ve onarım işlerini yapmak için DEDAŞ gibi kurumlarımız görevlendirildi. Afetzedelerin beslenme barınma hizmetlerinin sunmak açısından Türk Kızılayı tarafından çadırlar kuruldu ve afet zedelerin iaşeleri için yemek hazırlandı ve bunların dağıtımı yapılmıştır. Buradaki amacımız hem sahada afet alanında kurtarma faaliyetlerinin eş güdümlü şekilde tüm kurum ve kuruluşlar ve aynı zamanda diğer STK’larla birlikte yerine getirmek. Aynı zamanda da beraber hareket alanımızı eş güdümlü gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır bu tatbikatımız" dedi.

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