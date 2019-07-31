AFAD'dan KBRN tatbikatı

AFET ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin, son dönemde organize sanayi bölgeleri, hastaneler, kimyasal madde üreten, işleyen ve depolayan tesislerde meydana gelen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylarına karşı hazırlıklı olmak için yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

AFAD Tatbikat Merkezinde yapılan tatbikatta senaryo gereği, kimyasal saldırı gerçekleşti. AFAD ekipleri, önce kimyasalın türünü tespit etti. Daha sonra içeriye giren tam korumalı AFAD ekipleri, kimyasal maddeden zehirlenen kişiyi bulunduğu yerden çıkarıp, temizleme alanına getirdi. Yaralı kişi temizlendikten sonra, üzerinde kimyasal kalıp kalmadığının kontrolü için tekrar ölçüm yapıldı. Üzerinde kimyasal kalıntı bulunmayan kişi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

'ÖNCE SIZINTININ KAYNAĞINI BELİRLİYORUZ'

Ankara Arama Kurtarma Birlik Müdürü Kartal Muhçı, KBRN olaylarının son dönemlerde dünya genelinde yaygınlık gösterdiğini ve bu tarz olaylara karşı alınan önlemlerde oldukça dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi. Olaya giden AFAD ekiplerinin ilk önce sıcak alanı belirlemesi gerektiğini belirten Muhçı, "Sıcak alan, olayın gerçekleştiği yerdir. Örneğin kimyasal sızıntı olayında ekiplerimizi olay yerine ilk ölçüm için tam korumalı kıyafetlerle gönderiyoruz. Ekipler burada sızıntının kaynağını belirliyorlar. Diğer personeller çok fazla yaklaşmaz. Sıcak alandan sonra ölçümler yaparak ılık bölgeyi ve soğuk alanı belirlerler. Soğuk alan ise herhangi bir kirlenmenin olmadığı alandır" dedi.