AFAD'dan KKTC'ye düşen füze parçasına ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana Arama Kurtarma Birlik Müdürü Süleyman Türker, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düşen füze parçasıyla ilgili yapılan incelemelerde, insan, hayvan ve diğer canlılar için tehlike oluşturacak bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Türker ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Cemal Betmezoğlu, gazetecilere, başkent Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına S-200 füze parçası düşmesi ve akabinde yapılan kimyasal ölçüm çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Süleyman Türker, perşembeyi cumaya bağlayan gece Taşkent köyü yakınlarında havada bir patlama olduğu ve arkasından geniş bir alanda çalılıkların yandığı ihbarı üzerine KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ve itfaiye ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptıklarını belirtti.

Bu sırada menşei bilinmeyen büyük bir füze parçasının görüldüğünü dile getiren Türker, "Ekipler, bu füze enkazından etrafa bir tehlike yayılıp yayılmadığı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ya da nükleer bir tehlike teşkil edip etmediği hususunda tereddüte kapıldılar. Bunu gidermek amacıyla KKTC yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım talep etti." dedi.