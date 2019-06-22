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AFAD'dan sel ile taşkınlarda yapılması gerekenler için öneriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, sel ve taşkınlara ilişkin uyarılarda bulunularak, bu durumlarda öncelikle sakin olunması ve sel bölgesi terk edilerek yüksek bölgelere gidilmesi tavsiye edildi - Uyarılarda dere yatağı, nehir, hendek vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durulması, afetlerin ardından bölgeye geri dönülebileceği çağrısı yapılmadan evlere girilmemesi gerektiği vurgulandı - Yaşanılan yerlerin sele maruz kalma riskinin öğrenilmesinin, sel konusundaki uyarıların televizyon, sosyal medya ve radyodan takip etmesinin önemi vurgulandı

ORHAN ONUR GEMİCİ - YUSUF SOYKAN BAL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), sel öncesi, anı ve sonrası güvende kalmak için alınabilecek tedbirler konusunda vatandaşlar uyarıldı ve bazı tavsiyelerde bulunuldu.

AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, son dönemde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve taşkın olayları, bu tür afetler karşısında alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFAD uzmanlarınca daha önce hazırlanan sel ve taşkın olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, son yaşanan afetlerden edinilen tecrübeler de dikkate alınarak güncellendi.

- Uyarılar takip edilmeli

Bu kapsamda, sel ve taşkın olaylarının öncesinde vatandaşların bulundukları yerin sele maruz kalma riskini öğrenmeleri, sel konusundaki uyarıları televizyon, sosyal medya ve radyodan takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Aile afet planı hazırlanırken sel riskinin göz önüne alınması ve kum torbası, naylon, çivi, kontraplak ve tahta gibi malzemeler ile bir alet sandığının hazır bulundurulmasının önemli olduğu bildirildi.

Sel veya taşkın uyarısı yapıldığı andan itibaren de ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve değerli eşyaların alınmasının ardından yüksek bir yere çıkılması tavsiye edildi.

Dere yatağı, nehir, hendek vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durulması, evden çıkarken elektrik sigortaları ve su vanalarının kapatılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

- Sel esnasında alınacak tedbirler

Sel ya da taşkın olayları yaşandığı sırada, öncelikle sakin olunması ve sel bölgesinin terk edilerek yüksek bölgelere gidilmesi gerektiği vurgulandı. Elektrik kaynaklarından uzak durulması ve sel sularının olduğu bölgeden araçla geçmeye çalışılmaması tavsiyesinde bulunuldu. Sel sularının temas ettiği yiyeceklerin yenmemesi, hastalanmamak için gerekli hijyen tedbirleri alınmadan hiçbir eşyaya dokunulmaması ve çocukların sel sularıyla oynamasına müsade edilmemesi uyarısı yapıldı.

- İstinat duvarlarına dikkat

Yıkılma ihtimaline karşılık istinat duvarlarından uzak durulması, ikamette gaz sızıntısı olabileceğinden herhangi bir türde elektrikli alet ve ışık kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Sel ve taşkın afetinin sonrasında görevlilerin, gerekli önlemleri almasını ve bölgeye dönülebileceği çağrısı yapmasını beklemeden eve dönülmesinin tehlikeli olduğu belirtildi. Görevlilerin eve dönülebileceğine yönelik çağrısının ardından ikamet duvarları, katlar, zemin veya diğer yerlerde herhangi bir hasar olup olmadığının kontrol edilmesi istendi.

İkamette gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olabileceği düşünülerek hareket edilmesi gerektiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD sel Taşkın Tedbir

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