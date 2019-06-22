AFAD'dan sel ile taşkınlarda yapılması gerekenler için öneriler

ORHAN ONUR GEMİCİ - YUSUF SOYKAN BAL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), sel öncesi, anı ve sonrası güvende kalmak için alınabilecek tedbirler konusunda vatandaşlar uyarıldı ve bazı tavsiyelerde bulunuldu.

AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, son dönemde özellikle Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve taşkın olayları, bu tür afetler karşısında alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

AFAD uzmanlarınca daha önce hazırlanan sel ve taşkın olaylarının öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, son yaşanan afetlerden edinilen tecrübeler de dikkate alınarak güncellendi.

- Uyarılar takip edilmeli

Bu kapsamda, sel ve taşkın olaylarının öncesinde vatandaşların bulundukları yerin sele maruz kalma riskini öğrenmeleri, sel konusundaki uyarıları televizyon, sosyal medya ve radyodan takip etmeleri gerektiği belirtildi.

Aile afet planı hazırlanırken sel riskinin göz önüne alınması ve kum torbası, naylon, çivi, kontraplak ve tahta gibi malzemeler ile bir alet sandığının hazır bulundurulmasının önemli olduğu bildirildi.