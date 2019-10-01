AFAD'dan toplanma alanı açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Türkiye genelinde 15 bin 984, İstanbul'da ise 2 bin 864 toplanma alanı bulunduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi, 4'üncü ayına giriyor. Bir yıl boyunca her ay bir başka konunun işleneceği projenin ekim ayı teması ise "toplanma alanı" olarak belirlendi.

Afet ve acil durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylara AFAD'ın resmi sitesinden ya da "www.hazirol.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD'ın sosyal medya hesaplarını da takip edilebilir.

Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, 7 kritere göre bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirleniyor. Vatandaşlar, barınma ya da tahliye alanlarından farklı tespit ölçütlerine sahip toplanma alanlarını, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay öğrenebilir.