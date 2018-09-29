"Tahliye için önerilen bir alanda değilseniz, evde yada bulunduğunuz yerde kalmayı planlayın, arkadaşlarınızın ve ailenizin nerede olduğunuzu bilmesini sağlayın. Pencerelerden, kapılardan uzak durun. Yiyeceklerinizin uzun süre kalabilmesi için buzdolabınızı en soğuk ayara getirin. En son hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak üzere televizyon ve radyo yayınlarını sık sık takip edin.

AFAD'ın uyarıları arasında 6 saat kala yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

Hava durumu güncellemelerini ve acil durum talimatlarını almak için televizyon ve radyonuzu açın. Cep telefonunuzu şarj edin."

Bölgenizin risk durumunu öğrenin. Fırtına uyarılarını takip edin. Afet ve acil durum çantası edinin. Dışarıda bırakılan sabit olmayan, camın kırılmasına neden olabilecek nesneleri kaldırın. Balkondaki ve çatılardaki eşyalarınızı sıkıca sabitleyin. Kapı ve pencereleri kapatın ve sağlamlaştırın. Çatı katı veya tavan arasındaki kapıları kapatın, sürgüyle emniyete alın. Kepenkleri ve panjurları kapatın ve sabitleyin.

Aracınızı kapalı garaja park edin; dışarıda bırakıyorsanız ağaç, çit ve duvarlardan uzağa park edin. Ani su basması riskine karşı hazırlıklı olun. Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Önemli belgelerinizi su geçirmez poşetlere koyun. Bacalarınızı sağlamlaştırın. Evcil hayvanları içeri alın. Afetlere karşı konutunuzu, iş yerinizi ve aracınızı sigortalatın."

Fırtına sırasında yapılması gerekenlere ilişkin de önemli uyarılarda bulunan AFAD, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut acil durum bilgi ve talimatlarını dinleyin. Pencerelerden uzak durun. Tahliye uyarısı yapıldığında derhal uygulayın. Bina ve ağaçlardan uzak durun. Fırtınaya yakalandıysanız güvenli ve kapalı bir yere gidin. Aşırı ve ani yağışlardan dolayı sel olabileceğinden, bodrum ve alt katlarda bulunmayın. Taşkın sularda yürümeyin, araç kullanmayın. Köprülerden uzak durun. Fırtına esnasında araç kullanmayın. Acil değil ise yolculuk yapmayın. Araç kullanmak zorunda kaldıysanız köprü ve viyadükleri kullanmayın, alternatif yolları deneyin."