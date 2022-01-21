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AFAD'dan uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

21.01.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD bu akşamdan itibaren ülke genelinde etkili olması beklenen şiddetli kar yağışı, buzlanma ve dona karşı alınması gereken önlemleri duyurarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

AFAD'dan uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ülke genelinde etkili olacak soğuk hava nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, Marmara'nın güneyi ve doğusu ile İç Ege'nin kuzeyinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildiren AFAD, tipi, buzlanma, don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde etkili olması beklenirken Pazartesi gününden itibaren ülkenin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin ediliyor.

"Eliniz cebinizde yürümeyin"

Buzlanma ve don tehlikesine karşı alınabilecek önlemleri sıralayan AFAD, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, küçük ve dengeli adımlarla yürünmesi, kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken ellerin cepte bulundurulmaması, cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjlarının dolu tutulması, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulması, çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulması gibi tavsiyelerde bulundu.

Araç kullanırken alınabilecek önlemlere de dikkat çeken AFAD, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini, özel araçta kar lastiği kullanılmasını, afet ve acil durum çantası, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanların bulundurulmasını, farların gündüz de açık bulundurulmasını istedi. Araç sürücülerine seyahat planlarının gözden geçirilmesi, alternatif yol planları hazırlanması, aile ve yakınlara yer ve rota hakkında haber verilmesi, araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulması ve her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan “siyah buz”a dikkat edilmesi de hatırlatıldı.

Çığ tehlikesi

Çığ tehlikesine de dikkat çekilen açıklamada çığ bölgelerinden uzak durulması, izinsiz doğa kampı ve yürüyüş yapılmaması, olası çığ durumunda bölgenin hızla terk edilerek çığın daha yavaş ve yüksekliğinin az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışılması tavsiye edildi.

AFAD, çığa yakalanma durumu kesin ise veya o anda kayak yapılıyorsa alınacak önlemleri de sıraladı ve "Kayak botları ve kayaklar çıkarıp atılmalı, sabit bir ağaç, kaya veya başka bir cisme tutunmaya çalışılmalıdır. Kırılmış ağaç ve kaya parçalarından uzak kalmaya veya korunmaya çalışılmalıdır. Yüzme hareketi yaparak akan karın üstünde kalmaya çalışılmalıdır. Çığ durmadan önce mutlaka el, ağız ve burnu kapatacak şekilde yüz üzerinde tutulmalı ve kar altında kalındığı süre boyunca hayati önem taşıyacak olan nefes boşluğu oluşturulmalıdır. Bu arada baş sağa sola çevrilerek boşluk büyütülebilir" tavsiyelerinde bulundu.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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