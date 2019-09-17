HABER

AFAD’dan yüzük operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre, olay, şehir merkezinde yaşandı.

AFAD’dan yüzük operasyonu

Zonguldak’ta parmağındaki yüzüğü çıkartamayan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, olay, şehir merkezinde yaşandı. Bir süre önce parmağına yüzük takan genç kadının bir süre sonra parmağı şişti. Şişen parmağındaki yüzüğü çıkartamayan talihsiz kadın başarılı olamayınca Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Ancak burada da yüzük çıkartılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede hastaneye gelen ekipler şişen parmaktaki yüzüğü keserek çıkarttı. Başarılı bir operasyonla yüzüğü parmağından çıkartılan kadın rahat bir nefes aldı. Genç kadın ve AFAD ekipleri yüzüğün çıkartılmasının ardından hastaneden ayrıldı.

AFAD’dan yüzük operasyonu

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
ALES başvuru dönemi başladıALES başvuru dönemi başladı
Kulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladıKulp Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.