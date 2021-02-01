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  4. AFAD:"Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD:"Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

01.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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AFAD:"Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

AFAD:"Ege Denizi’nde İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.47’de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."

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