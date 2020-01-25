AFAD:"Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır."

AFAD:"Elaz\u0131\u011f merkezde bulunan Mustafa Pa\u015fa Mahallesinde g\u00f6rev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki ki\u015fiyi daha sa\u011f olarak enkaz\u0131ndan alt\u0131ndan kurtarm\u0131\u015ft\u0131r."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nden deprem b\u00f6lgesine yard\u0131mDenizli\u2019den giden itfaiye ekipleri afet b\u00f6lgesinde aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorEOS nedir, y\u00fcksek veya d\u00fc\u015f\u00fck \u00e7\u0131kmas\u0131 ne anlama gelir?
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