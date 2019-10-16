HABER

AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 23:44 | Son Güncelleme

Kütahya’da, 10 ilden ekiplerin katılımıyla "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" kapsamında 5,6 büyüklüğündeki deprem senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi - İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun: - "Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" kapsamında deprem senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikat alanında oluşturulan "Afet Acil Durum Yönetim Merkezi"nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçen yaklaşık 20 ekip, Zafer Meydanı'nda bulunan ve boşaltılan eski valilik hizmet binasına geldi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevrede güvenlik tedbiri aldığı tatbikatta ekipler, senaryo gereği 5,6 büyüklüğündeki deprem sonucu enkaz altında kalan yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Arama kurtarma köpeği Çıtır'ın da yaralı araması yaptığı tatbikatı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyledi.

Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmenin daha kolay olduğuna işaret eden Artun, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamdaki tatbikatlarımız yarın da devam edecek. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: “Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz”Şehit Aileleri Derneği Başkanı Koçak: “Reklam dolgu malzemesi olmak istemiyoruz”
İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5.6 deprem senaryolu tatbikat AFAD afet arama kurtarma Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait füze rampası ele geçirildi

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Barış Pınarı'na destek rahatsız etti! 'Vatandaşlık verilmesin'

Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı! HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!

16 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar!

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında kavga! Silahlar konuştu

16 Ekim 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Malatya’da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3’ü asker 5 yaralı

Askeri personel taşıyan araç kaza yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 653 oldu

Ağır darbe! MSB son bilançoyu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.