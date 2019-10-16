AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın doğaçlama süreçlerle gerçekleştiğini, senaryonun daha önce ekiplerle paylaşılmadığını söyledi.

Arama kurtarma köpeği Çıtır'ın da yaralı araması yaptığı tatbikatı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Yaralılar binanın dördüncü katından halat ve sedyelerle tahliye edildi. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikat alanında oluşturulan "Afet Acil Durum Yönetim Merkezi"nin başlama komutu ve koordinat bildirmesiyle harekete geçen yaklaşık 20 ekip, Zafer Meydanı'nda bulunan ve boşaltılan eski valilik hizmet binasına geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" kapsamında deprem senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Böylelikle gerçek uygulamalardaki eksikleri tespit etmenin daha kolay olduğuna işaret eden Artun, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatla eksiklerimizi tespit edip planlarımızı revize edecek şekilde gerçekleştirdik. Burada aynı zamanda ekiplerin koordinasyon ve işbirliğini hedefliyoruz. Ekiplerin bir arada çalışabilirliğini test ediyoruz. Daha önce öngörülemeyen eksikleri tespit edip gerçek olaylarda vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu kapsamdaki tatbikatlarımız yarın da devam edecek. Katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

