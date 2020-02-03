AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan proje kapsamında 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.

AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, geçen yıl Temmuz ayında başlatılan "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında hayata geçirilen "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne başvurular devam ediyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. Gönüllülük sistemi ile her bir vatandaşın afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak bireyler olması amaçlanıyor.

Vatandaşların afet ve acil durumlar hakkında bilgi sahibi olmasına imkan tanıyan sistem, aynı zamanda ulusal afet gönüllülük organizasyonunun temelini oluşturuyor. Böylece her vatandaşın yakınlarında, afet ve acil durumlar konusunda yeterli eğitim ve beceriye sahip, ne yapacağını bilen bir AFAD gönüllüsünün bulunması hedefleniyor.

AFAD gönüllüsü olmak isteyenler e-devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Sistemin duyurulduğu 2019 Temmuz ayından bu yana 87 bin kişi AFAD gönüllüsü oldu.