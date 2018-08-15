AFAD'ın korkutan deprem senaryosu

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Bizim yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul'da Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı" başladı.

Çalıştayda bir konuşma yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, AFAD'ın İstanbul için hazırladığı depremle ilgili acil durum senaryosundan bahsederek, "Bir senaryo çalışması yaptık. Bizim için afet yönetiminde kriz yönetiminde en önemli olan en kötüye hazırlanmaktır. Bizim yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul'da Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız ağır yaralı olacak… 44 bin 802 binamız yıkılacak. Açıkta kalacak insan sayısı 2 milyon 374 bin. Biz en kötüye göre hazırlıyoruz. Bunlar İstanbul için verdiğim değerler. Marmara Bölgesi'nde olacağı için genelde 28 bin, 30 bine yakın bir can kaybımız söz konusu. Yaklaşık 2 milyon 6 yüz bin vatandaşımız açıkta kalmış olacak. Deprem sonrası olacak tsunami etkileri de olacaktır" diye konuştu.

Nurlu, "Biz toplanma ve barınma alanlarını belirlemiş durumdayız. Bunların yerleri belli. Deprem anında, bir afet anında bu toplanma alanları ve barınma alanları hemen devreye girecek şekilde planlamıştır. Toplanma alanlarında İstanbul kent merkezi için toplam 3 bin 60 adet, 150 bin adette geçici barınma alanları planlandı. Hazırlıklar yapılıyor, kamu kurumları, AFAD Başkanlığı, yerel yönetimler olarak. Ama biz birey olarak hazırlanmak zorundayız. Afet bilincine sahip olmak zorundayız" dedi.

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