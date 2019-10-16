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AFAD'ın Kütahya'daki bölgesel tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

"Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı"na 10 ilden 40 ekip, 480 personel katılıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" başladı.

Tavşanlı yolundaki Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü sahasındaki tatbikata Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Manisa, Kütahya, Uşak ve Yalova illerinden 40 ekipte 480 personel, 70 araç ve 5 arama kurtarma köpeğiyle katılıyor.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ve daire müdürleri, alandaki arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti.

Ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi alan Toraman ve beraberindekiler, arama kurtarma malzemelerini inceledi.

Vali Toraman, AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun'un sunumunun ardından yaptığı konuşmada, AFAD'ın dünyaya örnek bir teşkilat olduğunu söyledi.

AFAD'ın Türkiye'de organizasyon konusundaki eksikleri telafi etmek için güzel bir planlama ve altyapı oluşturduğunu dile getiren Toraman, "Yalnızca yurt içi afetlere müdahale değil yurt dışındaki afetlere müdahalede de Türkiye örnek bir ülke konumunda. Sivil toplum örgütleri ve gönüllüler bunun için gayret sarf ediyor. Bu arkadaşlar bilerek, isteyerek ve fedakarlıkta bulunarak bu işi yapıyor." dedi.

Tatbikat kapsamında kentin 14 noktasında senaryo gereği arama kurtarma çalışması yapılacak. Ekiplerin, uygulamadaki eksikliklerin daha iyi görülebilmesi amacıyla senaryosundan haberdar edilmediği tatbikat yarın sona erecek.

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"Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" AFAD Kütahya tatbikat

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