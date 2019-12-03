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AFAD’tan baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 23:10 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hazırladığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı.AFAD, “Baca gazı zehirlenmeleri ölümlere sebebiyet verebilir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hazırladığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı.

AFAD, “Baca gazı zehirlenmeleri ölümlere sebebiyet verebilir. Binanızda bulunan soba borularını düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın” notu düşerek, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı. Söz konusu videoda sobaların kurulumu, kullanımı ve temizliğine dair çok sayıda yöntem ve uyarıya yer verildi.

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