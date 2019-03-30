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AFAD’tan deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:25 | Son Güncelleme

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi ve sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır İşyeri” projesi kapsamında Çorlu ilçemizde bulunan, “Trakya Birlik Entegre Tesisleri” personellerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.Tesislerde verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinilerek eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’tan deprem tatbikatı

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi ve sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır İşyeri” projesi kapsamında Çorlu ilçemizde bulunan, “Trakya Birlik Entegre Tesisleri” personellerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verilerek tatbikat gerçekleştirildi.
Tesislerde verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinilerek eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD’tan deprem tatbikatı

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