'Afara'da Yılmaz Vural'a sürpriz hediye

Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği 'Darıldım Ben Sana Canım' şarkısıyla çıktı. Afara’nın altıncı bölüm konukları ise teknik direktör Yılmaz Vural, müzisyen Cenk Eren, ünlü oyuncular Tuvana Türkay ve Asuman Dabak oldu.

Afara’da sohbet Uğur Aslan’ın ikram ettiği çaylarla başladı. Tuvana Türkay, Asuman Dabak, Cenk Eren ve Yılmaz Vural’ın keyifli sohbetiyle renklenen programda adeta kahkaha tufanı yaşandı. Programın ilerleyen dakikalarında Uğur Aslan kavanozdaki eğlenceli sorularını konuklarına dağıttı. Konukların keyifli sohbetleri renkli anlara sahne oldu.

YILMAZ VURAL'IN YORUMUYLA 'ATEM TUTEM BEN SENİ'

Geceye damga vuran bir diğer eğlenceli olay, Yılmaz Vural’ın 'karaoke' yaptığı anlarda yaşandı. Vural, kendisine özel olarak hazırlanmış metinlerle 'Atem Tutem Ben Seni' türküsünü eğlenceli yorumuyla seslendirdi. Uğur Aslan, programda deneyimli teknik direktöre çalıştırdığı takımların logolarının yer aldığı bir kaşkol hediye etti.

