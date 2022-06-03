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Afara konuğu Sakiler grubunun üyeleri kimler? Sakiler grubunun üyelerinin isimleri ne?

03.06.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakiler grubu, Uğur Aslan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Afara grubuna konuk oldu. Bunun ardından Sakiler grubunun üyeleriyle alakalı araştırma yapılmaya başlandı. Peki Afara konuğu Sakiler grubunun üyeleri kimler? Sakiler grubunun üyelerinin isimleri ne? İşte detaylar...

Afara konuğu Sakiler grubunun üyeleri kimler? Sakiler grubunun üyelerinin isimleri ne?

Afara programı keyifli sohbet ve şarkılarla ekranlarda yerini alıyor. Programa her hafta farklı konuklar geliyor. Bu hafta Sakiler grubu programa konuk oldu. Peki Afara konuğu Sakiler grubunun üyeleri kimler? Sakiler grubunun üyelerinin isimleri ne? İşte detaylar...

SAKİLER GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Pinhani'nin Dünyadan Uzak şarkısını yorumlayan Sakiler grubu, adını geniş kitlelere duyurdu. Bu grupta üç kişi yer alıyor. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan Sakiler grubunun üyeleridir.

Grubun solisti Hasan Gözetlik'dir. Pinhani'ye ait Dünyadan Uzak adlı şarkıyı cover yapan grubun solisti Hasan Gözetlik, sesindeki Müslüm Gürses notalarıyla büyük beğeni topladı.

HASAN GÖZETLİK KİMDİR?

1990 doğumlu Hasan Gözetlik 32 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar mezunudur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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