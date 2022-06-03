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Afara'nın bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara yeni bölüm konukları

03.06.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afara'nın bu haftaki konuklarının kimler olduğu, sevilen programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı eğlence programı Afara'nın 8. bölüm konukları arasında birbirinden değerli isimler yer alıyor. Peki, Afara'nın bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara yeni bölüm konukları.

Afara'nın bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara yeni bölüm konukları

Afara 8. bölüm konuklarının kimler olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı Afara programında bu hafta yine eğlenceli ve neşeli anlar yaşanacak. Programa katılan ünlü konuklar izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Afara'nın bu haftaki konukları kimler? İşte 3 Haziran Afara yeni bölüm konukları.

AFARA 8. BÖLÜM KONUKLARI

Her cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Afara, bugün 8'inci bölümüyle ekranlarda yer alacak. Afara'nın bu haftaki yeni bölüm konukları güzel şarkıcı Atiye, Güldür Güldür'de herkesi kahkahaya boğan Meltem Yılmazkaya ve ünlü grup Sakiler olacak.

afara

AFARA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği “Ele Güne Karşı” şarkısıyla çıktı. Afara’nın yedinci bölüm konukları ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, başarılı oyuncu Kadir Doğulu ve ünlü oyuncu Burcu Kıratlı oldu.

Kadir Doğulu’nun içten ve samimi sohbetiyle başlayan Afara, renkli anlara sahne oldu. Başarılarla dolu sanat hayatının hikayesini tüm samimiyetiyle dile getiren Muazzez Ersoy, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Sev Dedi Gözlerim” şarkılarını seslendirdi. Uğur Aslan, Muazzez Ersoy’u bir kez daha “Nostalji Kraliçesi” ilan ederek tacını canlı yayında takdim etti.

Burcu Kıratlı’nın Aşk-ı Memnu dizisinin iz bırakan karakterlerinden Bihter Ziyagil taklidi ise geceye damga vurdu. Kıratlı, Bihter Ziyagil’in, “Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar” replikleriyle hatırlanan o sahnesini alkışlar eşliğinde canlandırdı.

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