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AfB Komisyonu Başkanı: "Enerjimizi Libya'da silahların susturulmasına harcamalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 21:11 | Son Güncelleme

AfB Komisyonu Başkanı: "Enerjimizi Libya'da silahların susturulmasına harcamalıyız"

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Libya'da siyasi bir çözümün önemine vurgu yaparak, "Libyalılar, tarihi bir sorumluluk üstlenerek silahları susturmalı. Enerjimizi, silahları tamamen susturmaya harcamalıyız." dedi.

Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'de AfB Libya Yüksek Komitesinin 8. toplantısı düzenlendi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, başkanlığını yaptığı komitenin 8. toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, AfB'nin Libya İçi Ulusal Uzlaşma Forumu'nun düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansta, Afrika'nın bu forumu düzenlemesinin talep edildiğini hatırlatan N'Guesso, "Afrika'ya karşı görevimiz bize meydan okuyor. Kıtamız, tek ses olmalı." dedi.

N'Guesso, sadece siyasi bir çözümün Libya'yı barışa götüreceğini vurguladı.

Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de Libya'da doğrudan dış müdahale yapılmasını kınadı.

Bu savaşın Libya'ya pahalıya mal olacağını kaydeden Salame, "Libya kendine ve komşularına zarar veriyor. Buna son vermeliyiz. Libya'nın desteğimize ihtiyacı var. Libya, doğalgaz veya petrol değil, insanların savaştığı bir yer." ifadesini kullandı.

AfB Komisyonu Başkanı Muhammed de Libya'daki krizi sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimleri desteklediklerini söyledi.

Askeri değil müzakereyle ulaşılmış siyasi bir çözüme ihtiyaç olduğunun altını çizen Muhammed, "Libyalılar, tarihi bir sorumluluk üstlenerek silahları susturmalı. Enerjimizi, silahları tamamen susturmaya harcamalıyız." diye konuştu.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani de Libya'daki krizin uluslararası müdaheleler nedeniyle uzadığına işaret etti.

Gazvani, "AfB, Libya'da kalıcı bir çözümün dışında bırakılamaz, Afrika Libya'da barış arayışına müdahil olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh de Afrikalıların kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğinin altını çizerek, "Libya krizinin başlamasından bu yana 8 yıl geçti, artık bahanemiz kalmadı." dedi.

Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad ise ülkesinin AfB Libya Yüksek Komitesi ve BM'nin Libya'da çözüm çabalarına destek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

AfB Libya Yüksek Komitesi 8. toplantısına Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Fransa, İtalya, Almanya, Rusya ve BM'den temsilciler de katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği kongo-Brazzaville Libya

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