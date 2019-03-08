AfD 100 bin Euro cezayla karşı karşıya

Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu NDR, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR ve Süddeutsche Zeitung'un araştırmasına göre Alman Federal Meclis İdaresi partiye 100 bin Euro para cezası verilebileceğine ilişkin bilgilendirme yazısını AfD'ye bildirdi. AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen bu bildirimi doğruladı. Meuthen NDR, WDR ve SZ'ye Perşembe günü yaptığı açıklamada bildirimin "nihai karar olmadığını" vurguladı. AfD'nin ilerleyen günlerde Meclis İdaresine konu hakkındaki görüşlerini açıklaması bekleniyor. Meuthen açıklamasında ayrıca, bildirime itiraz edeceklerini ve gerekirse bildirim hakkında dava açacaklarını belirtti. Sürecin devam ettiğine işaret eden Meclis İdaresi ise konu hakkında açıklama yapmaktan çekindi.

Partinin Avrupa Parlamento seçimleri adayı Guido Reil 2017 yılında Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclisi seçimlerinde aday olmuştu. İsviçre merkezli reklam ajansı Goal anonim şirketinin Reil'in seçim kampanyasını ücret almadan gerçekleştirdiği iddia ediliyor. İddiaya göre Reil kampanyası için şirketten 50 bin euro değerinde poster ve el ilanı aldı. Meclis İdaresi kararı hakkındaki düşüncesi sorulan Reil konu hakkında açıklama yapmadı.