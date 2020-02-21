"AfD iç istihbarat tarafından izlensin"

SPD Genel Sekreteri Klingbeil AfD'nin iç istihbarat tarafından izlenmesini talep etti.Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat tarafından izlenmesini talep etti. Alman kamu televizyonu ARD'deki bir programa katılan Klingbeil "Hanau'da birisi ateş açtı ama sonrasına baktığınızda ona cephane veren birçok kişi olduğunu görüyorsunuz, AfD de hiç kuşkusuz bunlar arasında" diye konuştu. Partinin toplumsal iklimi son aylarda ve yıllarda zehirlediğini belirten Klingbeil, "AfD'nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi gereken bir parti olduğu tamamen açıktır" dedi. Klingbeil Alman güvenlik makamlarının derhal bu yönde bir karar almasından yana olduğunu belirtti.

Hanau kentinde 43 yaşında bir Alman, Çarşamba gecesi iki nargile bara silahlı saldırı düzenlemiş ve göçmen kökenli 9 kişiyi öldürmüştü. Şahıs olay sonrasında Alman polisi tarafından 72 yaşındaki annesiyle birlikte evinde ölü bulunmuştu. Saldırganın annesini öldürdükten sonra intihar ettiği tahmin ediliyor.