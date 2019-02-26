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AfD iç istihbarat teşkilatına karşı açtığı davayı kazandı

26.02.2019 21:34 | Son Güncelleme

Köln İdare Mahkemesi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD'yi kamuoyunda "inceleme vakası" olarak tanımlayamayacağına hükmetti.

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında "inceleme vakası" tabirinin kullanımını engellemek için açmış olduğu davayı kazandı. Salı günü karar veren mahkeme AfD'nin "inceleme vakası" olarak açıklanmasının kamuoyu üzerinde olumsuz etki yarattığına hükmetti. Mahkemenin kararı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD hakkında yürüttüğü incelemeyi ise etkilemiyor.

"İnceleme vakası" tabirinin karalayıcı olduğunu savunan parti, açmış olduğu davada Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi incelemeye almış olmasının değil ancak bu incelemeyi kamuoyu ile paylaşmış olmasının hak ihlali olduğunu ileri sürmüştü.

AfD'ye yönelik bu müdahaleyi "hukuka aykırı ve orantısız" bulan Köln İdare Mahkemesi, "inceleme vakası" tabirinin kullanılmasının kamuoyu üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan AfD Parti Genel Başkanı Jörg Meuthen mahkemenin kararı, "Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın yaklaşımının hukuk ilkeleri ile uyuşmadığının etkileyici bir kanıtıdır" dedi.

Federal Anayasa Mahkemesi ve Federal İdare Mahkemesi içtihadına göre partilerin siyasi haklarına müdahalelerin yasal bir dayanağının bulunması gerekiyor.

Anayasa'yı Koruma Teşkilatı başkanı 15 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında AfD'nin "inceleme vakası" sınıfına, partinin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" (JA) ile sağ milliyetçi kanat "Flügel"'in ise daha yakın takibi mümkün kılan "şüpheli vaka" sınıflandırmasına dahil edildiğini açıklamıştı. Basın açıklaması sonrası Twitter ve iç istihbarat teşkilatının ana sayfasında söz konusu sınıflandırmalar paylaşılmıştı. Paylaşımlar sonrası AfD, Köln İdare Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

edp,dpa,AFP/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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