AfD iç istihbarat teşkilatına karşı açtığı davayı kazandı

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında "inceleme vakası" tabirinin kullanımını engellemek için açmış olduğu davayı kazandı. Salı günü karar veren mahkeme AfD'nin "inceleme vakası" olarak açıklanmasının kamuoyu üzerinde olumsuz etki yarattığına hükmetti. Mahkemenin kararı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın AfD hakkında yürüttüğü incelemeyi ise etkilemiyor.

"İnceleme vakası" tabirinin karalayıcı olduğunu savunan parti, açmış olduğu davada Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi incelemeye almış olmasının değil ancak bu incelemeyi kamuoyu ile paylaşmış olmasının hak ihlali olduğunu ileri sürmüştü.

AfD'ye yönelik bu müdahaleyi "hukuka aykırı ve orantısız" bulan Köln İdare Mahkemesi, "inceleme vakası" tabirinin kullanılmasının kamuoyu üzerinde olumsuz etki yaratabileceğine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklama yapan AfD Parti Genel Başkanı Jörg Meuthen mahkemenin kararı, "Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın yaklaşımının hukuk ilkeleri ile uyuşmadığının etkileyici bir kanıtıdır" dedi.