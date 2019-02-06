AfD iç istihbarat teşkilatını mahkemeye şikayet etti

İç istihbarat servisi tarafından yapılan sınıflandırmaya karşı çıkan AfD konuyu mahkemeye taşıdı.Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından incelemeye alınmasının ardından mahkemenin kapısını çaldı.

Almanya'daki Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi "inceleme vakası" sınıfına dahil etmesiyle ilgili AfD'den yasal adım geldi. 2017'deki seçimlerle Almanya'da federal meclise giren sağ popülist parti, "inceleme vakası" tabirinin kullanımını engellemek için Köln İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

97 sayfalık şikayet dilekçesinde mahkemeden "inceleme vakası" tabirinin her kullanımı için 10 bin euroya kadar para cezası vermesi isteniyor. Dilekçede bu tabirin kullanılmasının partinin siyasi faaliyetlerini yürütmesini zorlaştırdığı iddiasına yer verildi. İdare Mahkemesi sözcüsü söz konusu başvuruyu doğrularak, dilekçede, "inceleme vakası" tabirinin yasaklanmasının istendiğini belirtti.

AfD sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu başvurunun hedefinde AfD'nin incelemeye alınmış olması değil, bunun halkla paylaşılmış olması var" dedi. Sözcü, BfV tarafından atılan bu adımın partiye damga vurduğunu, karaladığını savundu.