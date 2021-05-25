AfD meclis seçimlerine sağ kanatla giriyor

Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, meclis seçimleri için yarışacak liste başı adaylarını belirledi. Parti üyeleri arasında internet üzerinden yapılan oylamayı parti meclis grubu eş başkanı Alice Weidel ile parti eş genel başkanı Tino Chrupalla kazandı.

17-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 31 bin parti üyesinden yüzde 48'inin oy kullandığı oylamada Weidel-Chrupalla ikilisi yüzde 71'lik çoğunluğa ulaştı. Partinin ılımlı kanadını temsil eden Joana Cotar ve Joachim Wumdrak'ın oyları ise yüzde 27'de kaldı.

Weidel ve Chrupalla, sonuçların açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamada, pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin seçim kampanyalarının odak noktasını oluşturacağını kaydetti. İkili, 26 Eylül'deki meclis seçimlerinde, 2017'deki seçimlerde aldıkları yüzde 12,6'lık oy oranının üstüne çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Son anketlere göre AfD'nin oy oranı yüzde 10-12 aralığında seyrediyor.