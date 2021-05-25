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AfD meclis seçimlerine sağ kanatla giriyor

25.05.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ popülist AfD partisi, 26 Eylül'deki seçimler için liste başı adaylarını seçti.

AfD meclis seçimlerine sağ kanatla giriyor

Partideki sağ kanattan Weidel-Chrupalla ikilisi, "En büyük rakibimiz CDU" dedi.İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, meclis seçimleri için yarışacak liste başı adaylarını belirledi. Parti üyeleri arasında internet üzerinden yapılan oylamayı parti meclis grubu eş başkanı Alice Weidel ile parti eş genel başkanı Tino Chrupalla kazandı.

17-24 Mayıs tarihleri arasında yapılan ve 31 bin parti üyesinden yüzde 48'inin oy kullandığı oylamada Weidel-Chrupalla ikilisi yüzde 71'lik çoğunluğa ulaştı. Partinin ılımlı kanadını temsil eden Joana Cotar ve Joachim Wumdrak'ın oyları ise yüzde 27'de kaldı.

Weidel ve Chrupalla, sonuçların açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamada, pandeminin ekonomik ve toplumsal etkilerinin seçim kampanyalarının odak noktasını oluşturacağını kaydetti. İkili, 26 Eylül'deki meclis seçimlerinde, 2017'deki seçimlerde aldıkları yüzde 12,6'lık oy oranının üstüne çıkmayı hedeflediklerini açıkladı. Son anketlere göre AfD'nin oy oranı yüzde 10-12 aralığında seyrediyor.

Hedef kitle orta sınıf

Chrupalla, oylama sonucunun "açık bir zafer ve büyük bir başarı" olduğunu belirterek üyelerin bu sonuçla, parti içindeki yön tartışmalarının son bulmasından yana mesaj verdiğini belirtti. Bir halk partisi olarak toplumun geniş kesimleri için siyaset yaptıklarını ifade eden Chrupalla, "orta sınıfın erozyona uğradığını, ülkeyi ayakta tutan kesimlerin ihmal edildiğini ve geniş kesimlerin siyasi aidiyet hissedemediğini" kaydetti. AfD'nin bu kişileri kazanması gerektiğinin altını çizen Chrupalla, önlerinde "zor ve çetin" bir kampanya dönemi olduğunu söyledi.

Weidel da artık parti içinde birlik olma ve hep birlikte kampanya yürütme vakti olduğunu vurguladı. Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle yüz binlerce kişinin işsizlik ve sanayi işletmelerinin iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Weidel, AfD'nin bu sorun ve korkulara yanıt olması gerektiğini söyledi. Weidel, seçim kampanyalarında baş rakiplerinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi olduğunu kaydetti.

AFP / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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