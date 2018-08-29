AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech Hatay'da

Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, AFD'nin katkılarıyla Dörtyol ilçesine yaptırılacak 250 yataklı hastanenin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Snrech, beraberinde AFD Sağlık Sektörü Uzmanı ve Proje Yöneticisi Nicolas Le Guen, AFD Ankara Temsilcisi Yonca Moralı, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki ve Dörtyol Devlet Hastanesi yöneticileriyle hastanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

AFD Türkiye Direktörü Snrech, 40 milyon avro finansla yapılacak içerisinde yoğun bakım ile diyaliz ünitesinin bulunduğu 250 yataklı hastanenin yapımının Avrupa Birliği hibe fonundan karşılanacağını ve bu fonun Fransa Kalkınma Ajansı aracılığıyla Sağlık Bakanlığına kullandırılacağını belirtti.

Hastane yapımı için ihaleye çıkıldığını ve 17 Ekim'e kadar tekliflerin alınacağını bildiren Snrech, şu bilgileri aktardı:

"Ümit ediyoruz ki 2019'un ilk günlerinde hastanenin ilk temeli atılacaktır. İhale sadece inşaat ihalesi değil aynı zamanda mefruşat ve tıbbi cihazları da kapsamaktadır. İhaleyi hangi firma alırsa birçok branşı içeren A2 tipi hastaneyi Mart 2021'de anahtar teslimi yapması planlanmaktadır. Yakın zamanda devasa sağlık yatırımının hayata geçmesiyle birlikte burası Türkiye'nin teknoloji donanımı yüksek ve sayılı dijital hastanelerinden biri olacaktır.''

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da 250 yataklı hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

