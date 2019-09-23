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AfDB'den Nijerya'ya temiz enerji desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

AfDB'den Nijerya'ya temiz enerji desteği

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) tarafından, enerji sıkıntısı içindeki Nijerya'ya temiz enerji yatırımları için 500 bin dolarlık hibe desteği sağlandı.

AfDB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji sıkıntısı çeken Nijerya'da temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 500 bin dolarlık destek verildi.

Nijerya'ya sağlanacak hibe, Afrika'daki temiz ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemek amacıyla AfDB bünyesindeki "Afrika Sürdürülebilir Enerji Fonu" tarafından onaylandı.

Yaklaşık 200 milyon nüfusun yarısının elektriğe erişiminin bulunmadığı ülkede, kamu ve özel sektörün desteklenmesi planlanıyor. Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü, enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

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elektrik nijerya

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