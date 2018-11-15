HABER

AfD'de bağış skandalı büyüyor

15.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ikinci para bağışını da yetkili organlara bildirmediği ortaya çıkarıldı.

AfD'de bağış skandalı büyüyor

Bağışlar Meclis Grup Başkanlarından Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bankalara yatırılmıştı.Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Grubu eş Başkanı Alice Weidel'in seçim bölgesine yurt dışından 150 bin euro bağışlandığı muhalefet partisi tarafından doğrulandı. Partiden yapılan açıklama Belçika'daki bir vakıf tarafından yapıldığı tahmin edilen para bağışının kabul edilmeyip geri gönderildiğine de yer verildi.

Alman Hür Demokrat (FDP) ve Yeşiller partileri AfD'ye ağır suçlamalarda bulundu. AfD bağış skandalının Alman medya kuruluşlarının araştırma birimleri tarafından ortaya çıkarılması üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Bu yılın 13 Şubatında Weidel'in seçim bölgesindeki bir bankaya "Avrupa Kimlik Vakfı" tarafından yatırılan 150 bin euro 9 Mayıs'ta geri havale edildiği için Federal Meclis Başkanlığı'na durumun rapor edilmediğine AfD'nin basın açıklamasında yer verildi.

Daha fazlasını okumak için: AfD'nin bağış skandalı yüzünden başı dertte

Muhalefetten sert tepki

Partinin bölge teşkilatı partiler yasasının yasakladığı bağışı Salı günü partinin yetkili mercilerine bildirdiği öğrenildi.

Daha önce de Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bir banka hesabına bir İsviçre şirketi tarafından 18 parti halinde toplam 132 bin Euro yatırıldığı öğrenilmişti. Alman partiler kanunu siyasi partilerin Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden bağış kabul etmesini yasaklıyor.

Muhalefetteki Yeşiller ve Hür Demokrat partilerinin sözcüleri İsviçre'den para bağışı yapıldığını skandalın ortaya çıkarılmasından sonra itiraf eden AfD'nin Belçika'dan gelen parayı da Meclis Başkanlığı'na bildirmemesi nedeniyle ana muhalefet partisini sert dille eleştirdi.

DW, Afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSalako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!Salako'nun Emine'sine bir de şimdi bakın!
Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilirÇok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir
First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

İlker Başbuğ'dan çok tartışılacak İmam hatip tepkisi

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

AK Parti'nin yaptırdığı son ankette şok detay

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: ABD'nin müttefiki olmak, bağımlısı olmak değildir

İlk kafile sınıra ulaştı! ABD askerleri müdahale etmedi

İlk kafile sınıra ulaştı! ABD askerleri müdahale etmedi

CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

CIA'in korkunç projesi ortaya çıktı! Suçlulara ilaç verip...

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

Çok önemli açıklama: Birkaç ay içinde bitebilir

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

First Lady uçakta kavga ettiği yetkiliyi işinden etti!

Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

Afrin'in güvenliği özel harekata emanet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.