AfD'de bağış skandalı büyüyor

Bağışlar Meclis Grup Başkanlarından Alice Weidel'in seçim bölgesindeki bankalara yatırılmıştı.Almanya için Alternatif (AfD) partisi Federal Meclis Grubu eş Başkanı Alice Weidel'in seçim bölgesine yurt dışından 150 bin euro bağışlandığı muhalefet partisi tarafından doğrulandı. Partiden yapılan açıklama Belçika'daki bir vakıf tarafından yapıldığı tahmin edilen para bağışının kabul edilmeyip geri gönderildiğine de yer verildi.

Alman Hür Demokrat (FDP) ve Yeşiller partileri AfD'ye ağır suçlamalarda bulundu. AfD bağış skandalının Alman medya kuruluşlarının araştırma birimleri tarafından ortaya çıkarılması üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Bu yılın 13 Şubatında Weidel'in seçim bölgesindeki bir bankaya "Avrupa Kimlik Vakfı" tarafından yatırılan 150 bin euro 9 Mayıs'ta geri havale edildiği için Federal Meclis Başkanlığı'na durumun rapor edilmediğine AfD'nin basın açıklamasında yer verildi.

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Muhalefetten sert tepki