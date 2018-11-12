AfD'nin başı bağış skandalı yüzünden dertte

Parti meclis gurubunun, Başkan Alice Weidel adına havale edilen bağıştan haberi olmadığı öne sürdü.Almanya için Alternatif (AfD) partisi bağış skandalı yüzünden sert eleştirilere hedef oluyor. Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasalara aykırı olarak AfD'ye yapılan para bağışıyla ilgili iddiaların derhal açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Britta Haßelmann bir gazeteye verdiği demeçte "gerçeğin ortaya çıkarılmasını" talep etti ve AfD yönetiminin bağış skandalından "bihaber olunduğunu" öne süremeyeceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili politikacılar bağışın yasa dışı olduğunun kanıtlanması durumunda AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Alice Weidel'in istifa etmesi gerekeceğini belirttiler.

Alman WDR ve NDR radyo-televizyon kuruluşlarıyla Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştırma birimi bir İsviçre ilaç fabrikasının 2017 yılının temmuz ile eylül ayları arasında Weidel'in seçim bölgesi olan Konstanz Gölü parti bölge teşkilatına 9 bin Franklık dilimler halinde toplam 130 bin Euro'luk bağışta bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Bağışçı şirketin havaleleri "Alice Weidel seçim bağışı" rumuzuyla yaptığı saptanmıştı.