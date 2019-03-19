AfD’nin göçmen açılımı: Yeni Almanlar

Bu amaçla "Yeni Almanlar" adında bir dernek kuruldu.Almanya’da muhalefet partilerinden sağ popülist AfD’li (Almanya için Alternatif) bazı siyasetçiler, Alman vatandaşlığı alan göçmen kökenliler için bir siyaset alanı açmak amacıyla "Neudeutsche" (Yeni Almanlar) adlı bir dernek kurdu. Kurulan derneğin başkanlık görevini üstlenen, Kazakistan doğumlu olan AfD Milletvekili Anton Friesen derneğin kurulma amacıyla ilgili olarak, "Biz tabii ki, göçmen kökenli seçmenleri partimize kazandırmak istiyoruz" dedi. Friesen bir diğer hedeflerinin de kamuoyunda var olan AfD’nin yabancı düşmanı bir parti olduğu yönündeki algıyı kırmak olduğunu ifade etti. 20 üye ile kurulan ve hukuki olarak AfD’yle doğrudan bir bağı bulunmayan derneğin ikinci başkanlığını da yine aynı partiden Bremen Eyalet Meclisi Üyesi, Yunan asıllı Alexander Tassis yapıyor.

Manifestoda neler var?

Derneğin birinci ve ikinci başkanları, derneklerine katılacak göçmen kökenlilerin, "göçmen kökenli vatansever Almanlar" olmalarının beklendiğini belirtiyor. Derneğe üye olmak isteyenlerin başlangıçta kabul etmeleri gereken manifestoda, "vatanseverliğin eğitim sisteminde en başından itibaren yer alması", "Almanya’nın kapsamlı bir şekilde İslamsızlaştırılması", "Vatan hakkının hukuki olarak anayasada güvence altına alınması" ve "Sosyal açıdan kötü durumda olan Almanların hayat şartlarını daha da zorlaştıran yasa dışı kitlesel göçün sona erdirilmesi" gibi maddeler bulunuyor.