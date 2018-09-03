AfD'nin izlenmesi tartışmaları büyüyor

AfD'nin gençlik teşkilatı ise iki eyalette izleniyor.Almanya'nın Chemnitz kentindeki şiddet olaylarının ardından sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesiyle ilgili tartışmalar büyüyor. Federal İçişleri Bakanlığı şu an itibarıyla AfD'nin izlenmesi için koşulların oluşmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından bir sözcü açıklamasında, siyasi partilerin izlenmesi için "ilgili siyasi partinin çalışmalarının ülkenin özgür ve demokratik temel düzeni, ülke ya da bir eyaletin güvenliğine karşı çalışmalar yürütmesi" prensibinin esas alındığını belirtti. Sözcü, "Bir bütün olarak AfD ile ilgili genel değerlendirmede bu yönde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" dedi.

Sözcü, AfD'den Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke gibi bazı politikacıların Chemnitz'te aşırı sağcıların düzenlediği protestolara destek verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Tek ya da birden fazla politikacının farklı hareket etmesi, partinin tamamının izlenmesine izin vermez" dedi. Sözcü, AfD'ye bağlı bazı organizasyonların ise izlenebileceğini hatırlattı.