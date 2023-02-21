Afet bölgesi Hatay'da bulunan İzmir polisi depreme böyle yakalandı! Panik anları kamerada
Mynet Haber
15 dakika önce
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Afet bölgesi Hatay'a gönüllü olarak giden İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis ve bekçiler, 6.4'lük depremin merkez üssü Defne'de sarsıntıya görev aldıkları sokakta yakalandı. Deprem sonrası yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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