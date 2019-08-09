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Afet bölgesinde bir çok vatandaş geceyi çadırlarda geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:36 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok vatandaş ilk geceyi çadırlarda geçirdi.Bozkurt merkez üslü meydana gelen ve Çardak ile Baklan ilçelerini de etkileyen depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan bir çok vatandaş depremin ilk gecesini dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok vatandaş ilk geceyi çadırlarda geçirdi.
Bozkurt merkez üslü meydana gelen ve Çardak ile Baklan ilçelerini de etkileyen depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan bir çok vatandaş depremin ilk gecesini dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Çadırlarda kalanlar arasında evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarda bulunuyor. Depremin ardından bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı ekipleri bölgeye gelerek çadırlar kurdu. Bölgede ilk etapta 400’e yakın çadırın kurulduğu kaydedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede bir çok vatandaş geceyi çadırlarda geçirdi. Vatandaşlar depremi korkusunu halen yaşadıklarını ve büyük bir panik yaşadıklarını dile getirdiler.
Günün ilk ışıkları ile beraber çadırların kurulduğu bölgelere gelen Türk Kızılay’ı ise vatandaşlara kahvaltı olarak çorba ikramında bulundu.
Öte yandan, bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

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