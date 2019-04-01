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Afet bölgesinde kurulan sandıkta AK Parti birinci çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart günü yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde oy kullanılacak binaların hasar görmesi üzerine oylarını çadırda kullanan depremzede 258 seçmenin sandığından kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu AK Parti adayları kazandı.Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde birçok evde hasar oluşurken, bazı evler de yıkıldı.

Afet bölgesinde kurulan sandıkta AK Parti birinci çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart günü yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremde oy kullanılacak binaların hasar görmesi üzerine oylarını çadırda kullanan depremzede 258 seçmenin sandığından kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu AK Parti adayları kazandı.
Acıpayam ilçesinde 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde birçok evde hasar oluşurken, bazı evler de yıkıldı. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle okullar da o günden bu yana açılmadı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen yerel seçimlerde ilçeye bağlı Oğuz Mahallesi’nde daha önceki seçimlerde kullanılan köy kıraathanesinin depremde zarar görmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, Oğuz Mahallesi’nde 208, Çubuklar Mahallesi’nde 50 olmak üzere toplam 258 depremzede seçmenin oy kullanma işlemlerini gerçekleştirilebilmeleri için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) aracılığıyla çadır kurdu.
Çadırda kullanılan oylarda yapılan sayımlarda kesin olmayan sonuçlara göre, Oğuz Mahallesinde kurulan çadırdaki sandıkta yapılan sayımlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı 114, İYİ Parti adayı 58, DSP adayı 1, BTP adayı 1, HDP adayı 2, SP adayı 2, DP adayı 1 oy aldı, 14 oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan sayımlarda, Acıpayam Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin adayı 108, CHP 65, SP 2, BBP 1, VP 1 oy aldı, 16 ise oy geçersiz sayıldı. Depremzedelerin sandığından Belediye meclis üyeliği için de AK Parti 108, CHP 67, SP 2, BBP 1, VP 1 oy alırken 14 oy da geçersiz sayıldı.
Seçmenlerin oylarını kullanması için kurulan diğer mahalle Çubukçular’da kurulan sandıkta ise, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti adayı 28, İYİ Parti adayı 23, DP adayı 2, DSP adayı 1 oy alırken 2 oy ise geçersiz sayıldı. Yapılan sayımlarda İlçe Belediye Başkanlığında AK Parti adayı 27, CHP adayı 26 oy alırken 3 oy da geçersiz sayıldı.

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