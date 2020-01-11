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  4. Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 19:35 | Son Güncelleme

Marmara'da bugün yaşanan 4.7'lik depremden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'deki deprem algısını eleştirerek "Türkiye'de Depremin klasik evreleri: 1-Uzmanlarla telefon bağlantısı, 2-Uzmaların tv’de konuk edilmesi, 3-Yeni deprem olana kadar yan gel Osman Cadde Bostan!" dedi. Kadıoğlu 26 Eylül'deki 5.8'lik Silivri depremi sonrası seferberlik çağrısı yapmıştı.

Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve afet uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, merkez üssü Silivri açıkları olan deprem sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki deprem algısını eleştirdi.

Kadıoğlu, mesajında "Türkiye'de Depremin klasik evreleri: 1-Uzmanlarla telefon bağlantısı, 2-Uzmaların tv’de konuk edilmesi, 3-Yeni deprem olana kadar yan gel Osman Cadde Bostan!" dedi.

Deprem ve deprem için yapılması gereken her şeyin çoktan söylendiğini ifade eden Kadıoğlu, "İstanbul'da depremi çok hissediyseniz dikkat edin" uyarısında bulundu.


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deprem Prof. Mikdat Kadıoğlu Son Depremler Marmara istanbul teknik üniversitesi

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