Afet uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu'dan İstanbul'daki deprem sonrası çarpıcı eleştiri!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve afet uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, merkez üssü Silivri açıkları olan deprem sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki deprem algısını eleştirdi.

Kadıoğlu, mesajında "Türkiye'de Depremin klasik evreleri: 1-Uzmanlarla telefon bağlantısı, 2-Uzmaların tv’de konuk edilmesi, 3-Yeni deprem olana kadar yan gel Osman Cadde Bostan!" dedi.

Türkiyede Depremin klasik evreleri: 1-Uzmanlarla telefon bağlantısı, 2-Uzmaların tv’de konuk edilmesi, 3-Yeni deprem olana kadar yan gel Osman Cadde Bostan! ???????????? pic.twitter.com/qpMzS2to9x — Mikdatca (@Mikdatca) January 11, 2020

Deprem ve deprem için yapılması gereken her şeyin çoktan söylendiğini ifade eden Kadıoğlu, "İstanbul'da depremi çok hissediyseniz dikkat edin" uyarısında bulundu.

Depremi Üsküdarda ben hiç hissetmedim. Depremi çevrenizdeki bildik tanıdıklarınıza göre çok daha fazla hissettiyseniz dikkat! Zemin büyütmesi, taşıyıcı sistem, vb ciddi bir probleminiz olabilir. İnşaat Müh Odasının web sayfasından yetkili firmalara binanıza hemen baktırın. — Mikdatca (@Mikdatca) January 11, 2020



