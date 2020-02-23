Afet uzmanından deprem sonrası dikkat çeken uyarı!

İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9'luk deprem Van'ı da vurdu. İki köyde bazı kerpiç evlerin yıkılması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Deprem sonrası canlı yayın programına katılan afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güngör'ün açıklamaları şöyle:



"Baktığımızda aslında deprem çok büyük bir deprem değil. O bölgede beklenen bir deprem aslında. Kuzey Anadolu Fay'ının ya da Doğu Anadolu Fay'ının bir devamı değil, bağımsız bir deprem olabilir. Sorun şu; 5.7'de 70-80 km uzakta Van'da insanlar hayatını kaybetti. Bunun aynısını Elazığ’da da görmüştük. Oradaki yapı stoğu köylerde yıkıma neden olmuştu. Oradaki şansımız şuydu; kış olduğu için evde kimse yaşamıyordu, herkes büyük kentlere göçmüştü, ancak yazın geliyorlar. Ama maalesef burada öyle bir şey yok.

ÇIĞ UYARISI!

Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şuanda orada tipi devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin çığa dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle acele etmeden, dikkatli dikkatli hareket etmek gerekiyor.