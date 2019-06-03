AYKUT KARADAĞ / ORHAN ONUR GEMİCİ - Zorlu arazi ve hava şartlarında görev alabilmek için eğitilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timleri, zor durumdaki vatandaşlara yardım etmek için yurdun dört bir yanında gece gündüz demeden çalışıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı JAK Tabur Komutanlığı, bünyesindeki iki Arama Kurtarma Bölüğü, bir Sualtı Arama Kurtarma Bölüğü ve bir Dağ Arama Kurtarma Bölüğü ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Her türlü arazi ve iklim şartlarına uygun olarak profesyonel eğitim alan JAK timleri, deprem, sel, toprak kayması gibi afetler ile kaza geçirmiş kişilerin gece gündüz demeden yardımına koşuyor.

Afetlerde ve kazalarda vatandaşları düştükleri zor durumdan kurtarmaları nedeniyle "Hızırbey" ismi verilen JAK timleri, bu ismin karşılığını verebilmek için her şeyi yapıyor.

- Zor durumdaki insanların imdadına yetişiyorlar

JAK'ta tim komutanı olarak görev yapan Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı, AA muhabirine, deprem, sel, su baskını ve toprak kayması gibi afetler ile dağ, kanyon, uçurum, mağara, kuyu, bina gibi yerlerde kazaya uğrayan, kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını anlattı.