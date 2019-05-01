Afet ve yangında hayat, kalede ise takımını kurtarıyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir itfaiyesinin 55 yaşındaki Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürü İsmail Derse, başkanlığını yürüttüğü amatör futbol takımı Yeni Örnekköyspor'un kalesini koruyor. İzmir'de dünyaya gelen evli bir çocuk babası tecrübeli itfaiyeci Derse, mesleğindeki başarısının yanı sıra spor ve müziğe olan tutkusuyla dikkati çekiyor. Çocukluk döneminde futbolla ilgilenen Derse, profesyonel spor yaşantısına 18 yaşında kaleci olarak başladı ve bu süreçte 1984-1985 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un yanı sıra Manisaspor, Kütahyaspor ve YeniBornovaspor gibi birçok kulübün formasını giydi. Futbol kariyerine 30 yaşında noktayı koyan Derse, eşinin isteği üzerine 1993 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığı sınavı kazanarak itfaiyeci oldu. İtfaiyenin farklı birimlerinde görev alan Derse şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor. Deprem, yangın ve sel gibi afetlerde birçok kurtarma operasyonlarına katılan Derse, zor olan mesleğinin stresini ise spor ve müzikle atıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor 23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu 1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Futbol antrenörlüğü eğitimi alan, 2009'da 5 arkadaşıyla kurduğu Ege Pedal Spor Kulübünde profesyonel bisikletçiler yetiştiren Derse, İzmir 2. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Yeni Örnekköyspor'un hem başkanlığını hem de kaleciliğini yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen takımının kalesini koruyan Derse, azmi ve performansıyla gençlere örnek oluyor. İtfaiye sporları dünya şampiyonasında ülkemizi temsil eden İzmir takımının eğitmenliğini de yapan Derse, Türk sanat müziği korolarında da solo şarkı söylüyor. - "İnsanlara yardım ettikçe doğru meslek seçtiğimi anladım" İsmail Derse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başlamadan önce sadece futbol ve basketbolla ilgilendiğini, pek çok spor dalıyla da itfaiyede tanıştığını söyledi. Gençliğinde itfaiyeci olmak gibi bir hayalinin olmadığını belirten Derse, "Yıllarca profesyonel takımlarda kaleci olarak görev yaptım. Sonra itfaiyeci oldum kendimi bu sefer de insanların en zor anlarında onlara yardım ederken buldum. İnsanlara en zor zamanlarında yardım ettikçe ne kadar doğru bir meslek seçtiğimi anladım." dedi.