KOCAELİ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afet müdahalesinin koordinasyonu için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının kurulduğunu belirterek, "Türkiye Afet Müdahale Planı oluşturuldu ancak bu yetmiyor. Bireyi bu sürece katmak gerekiyor. Bu konuda ne yapacağız? Birincisi, afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz. Toplum temelli afet müdahale sistemine geçiyoruz." dedi.

Türk Kızılay tarafından Kartepe ilçesindeki otelde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı dolayısıyla "vefa gecesi" düzenlendi.

Programda konuşan Kınık, 20 yıl önce çok büyük acılar yaşadıklarını anımsatarak, deprem şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kızılay olarak bugün o günden her açıdan çok daha iyi olduklarını, yürünecek yolu, stratejiyi bildiklerini kaydeden Kınık, daha eğitimli insanlarla çalıştıklarını, ekipman ve otomasyon başta olmak üzere her konuda düne kadar çok iyi şartlarda bulunduklarını vurguladı.

- "Afet yönetim modelimizi tamamen değiştiriyoruz"

Depremden sonra afet müdahalesinin koordinasyonu için AFAD Başkanlığının kurulduğuna, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın oluşturulduğuna ancak bunun yeterli olmadığına işaret eden Kınık, şöyle konuştu: