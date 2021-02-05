Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen'den "Afet Eğitim Yılı" çalışmalarına ilişkin öneriler:

MUHAMMED BOZTEPE - Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, afet eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin, uzman kişiler tarafından yapılmasının, güncel ve doğru bilgileri içermesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu yıl AFAD ile İl Afet ve Acil Müdürlüklerince çok sayıda afet bilinci eğitimleri verileceğini belirten Özmen, bu tür durumlara dirençli toplum oluşturmanın ilk ve en önemli adımlarından birinin eğitimler olduğunu dile getirdi.

2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin son derece yerinde olduğunu vurgulayan Özmen, bu yılın verimli ve faydalı geçebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Özmen, şöyle devam etti:

"Afet Eğitimi Yılı kapsamında yapılacak eğitimlerde, hedef kitleye hangi mesajları nasıl ve hangi öncelik sırasında vermek gerektiği, eğitim ve eğitim materyallerinin bir bütünlük halinde ve birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanması gerektiği gibi birçok faktör göz önüne alınarak ve bir yol haritası belirlendikten sonra yapılması oldukça yararlı olur. Türkiye'de bu konuda AFAD tarafından yapılan birçok çalışmanın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı ile yapılan 'Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi' ve buna benzer diğer başka projeler, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, Türk Kızılay gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından çok sayıda çalışma yapılmış ve birçok eğitim materyali hazırlanmıştır."