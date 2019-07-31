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"Afetlere Hazırlık Yılı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi amacıyla başlatılan program kapsamında 12 ay boyunca çok sayıda etkinlik planlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi ve toplumda afet olmadan önlem alma anlayışının gelişmesi için planlanan "Afetlere Hazırlık Yılı" başladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümün hedeflendiği "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında, insanlara "Afetlere hazır ol" çağrısının yapılacağı 12 ay boyunca, çok sayıda etkinlik planlandı.

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında, afet risklerini anlamak, afet çantası, toplanma alanları, afet sigortası, bina güvenliği, gönüllü ol, yangın, afet anı ve afete hazır Türkiye temaları hazırlandı.

Gönüllülük sistemine yer verilen çalışmada, hastane, eğitim ve cankurtaran olarak görev yapan gönüllüler, afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında da görev alabilecek.

Bu arada AFAD, afet yönetiminde görev almak isteyenleri, özel sektör ve STK ekiplerini, standartlar doğrultusunda Türkiye Afet Yönetim Sistemi'ne dahil ederek, 12 faaliyet alanında, düzeylerine göre yetkilendirecek.

Afet ve acil durum tatbikatlarının yer alacağı çalışmalarda, sadece 2019'da 75 il düzeyi, 13 bölgesel ve bir ulusal düzey tatbikat yapılması da öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, afet ve acil durumlara ilişkin olarak, ülke düzeyinde çok paydaşlı yapısıyla toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini dikkate alarak faaliyetler yapacak.

- Afet Risk Azaltma Sistemi

AFAD, afet duyarlılık ve tehlike haritalarının daha kolay ve hızlı şekilde, doğruya en yakın olarak hazırlanması, aynı platformda tutulması ve paylaşılması amacıyla web tabanlı Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) de kurdu.

ARAS ile afet öncesi tehlike ve risklerin bilimsel ve gerçeğe en yakın şekilde belirlenmesiyle, buna karşı gerekli tedbirlerin daha hızlı alınması sağlanacak.

Sitemle, yerel ve ulusal ölçekli planlarda kullanılacak tehlike ve risk haritaları, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek şekilde tasarlandı.

Ayrıca toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi ve insanları hazırlık yapmaya yöneltmek amacıyla kamu spotu hazırlandı.

Hazırlanan videoda, sıradan bir günde aniden yaşanan bir depreme yer verilerek, toplumun afetlere karşı her an hazır olması ve bu kapsamda bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı.

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"Afetlere Hazırlık Yılı" AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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