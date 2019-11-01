Afetlere Hazırlık Yılı'nın bu ay teması "Afet Sigortası"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı"nın bu ayki temasını "Afet Sigortası" olarak belirledi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümün hedeflendiği "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında, insanlara "Afetlere hazır ol" çağrısının yapılacağı 12 ay boyunca, çok sayıda etkinlik planlandı.

Her ay başka bir konuya dikkat çeken AFAD, bu ay boyunca "Afet Sigortası" olarak belirlediği teması kapsamında vatandaşlara, "canın yongasını" korumak için afetlere karşı sigorta çağrısında bulunacak. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile hem evlerini hem de tarlalarını maddi güvence altına alabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışması yürütecek.

Konut ve deprem sigortasını teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen AFAD, DASK ile ortaklaşa yürütülen "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi" kapsamında depreme yönelik güvenceli ve sigortalı bir hayatı yaygınlaştırmak için yerel sivil toplum kuruluşların harekete geçirilmesine de öncülük ediyor.